Beom Su Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beom Su Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beom Su Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Beom Su Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Beom Su Park 2 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박범수 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Beom Su Park Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Beom Su Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Beom Su Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Beom Su Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında S. Inchang HS
1 Ocak 2020 yılında Dongguk Uni
25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai
Beom Su Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Beom Su Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Incheon Annam Elementary School (인천안남초등학교, 2009-2013),
Soongsil Middle School (숭실중학교, 2014-2016),
Inchang High School (인창고등학교, 2017-2019),
Dongguk University (동국대학교, 2020-2022)
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