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  3. Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda bestecisi Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay neden öldü?

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda bestecisi Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay neden öldü?

Türk müziğinin unutulmaz sanatçısı ve ölümsüz eserlerin bestekarı Selçuk Tekay ile ilgili detaylar internette en çok aratılan konulardan oldu. Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay öldü mü? Yanıtları haberimizde...

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda bestecisi Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay neden öldü?

Ünlü şarkıların bestekarı ve keman virtüözü Selçuk Tekay, hayatını kaybetmesinin ardından en çok konuşulan konular arasına girdi. Bunun üzerine Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay öldü mü? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. İşte yanıtlar...

Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay öldü mü?

SELÇUK TEKAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? SELÇUK TEKAY NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Tekay 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi unutulmaz eserlerin bestekarı ve keman virtüözüdür. Selçuk Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının müzik çalışmalarını yönetmiştir. Vekat haberi sanat camiasını yasa boğan Tekay, 1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. 68 yaşında hayata veda eden sanatçı, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalıştı.

ÜNLÜ İSİMLERİN MÜZİK ÇALIŞMALARINI YÖNETTİ

Selçuk Tekay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Selçuk Tekay öldü mü?

Müzik dünyasının unutulmaz isimleri arasında yerini alan ve 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçı ile birlikte çalışmıştır. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın besteleri arasında; ''Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda'', ''Vurgun'', ''Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer alıyor.

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