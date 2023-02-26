Beram Kayal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beram Kayal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beram Kayal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beram Kayal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beram Kayal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beram Kayal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beram Kayal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beram Kayal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beram Kayal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beram Kayal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beram Kayal 2 Mayıs 1988 tarihinde Jadeidi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da בירם כיאל şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beram Kayal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beram Kayal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 25 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Beram Kayal'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beram Kayal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BKayalOfficial

http://www.instagram.com/b.kayal7/

Beram Kayal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beram Kayal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Beram Kayal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beram Kayal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2010 yılında Celtic

29 Ocak 2015 yılında Brighton

8 Ağustos 2019 yılında Charlton Ath

15 Ocak 2020 yılında Brighton

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında Bnei Sakhnin

Beram Kayal kimdir

Beram Kayal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beram Kayal şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Haifa (-2006)

Beram Kayal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 6 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 2 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Beram Kayal nereli

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