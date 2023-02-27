Berat Ahmeti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Ahmeti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Ahmeti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Ahmeti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Ahmeti 26 Ocak 1995 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Ahmeti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Ahmeti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Ahmeti'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Ahmeti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Ahmeti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berat Ahmeti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Ahmeti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2014 yılında Újpest II

22 Temmuz 2015 yılında KF Vllaznia

3 Ağustos 2016 yılında SC Gjilani

19 Ocak 2018 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2019 yılında KF Trepca 89

11 Ağustos 2020 yılında ara verdi

26 Mart 2021 yılında KF Ulpiana

21 Ağustos 2021 yılında KF Feronikeli

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

Berat Ahmeti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Ahmeti şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berat Ahmeti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Flamurtari Prishtinë (2005–2009), FC Prishtina (2009–2013)

Arnavutluk U19 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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