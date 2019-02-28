Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.

DHA