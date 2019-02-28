Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu (1)
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.
DHA
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