İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu (1)

Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı.

Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda konuştu (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.

DHA


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.