Berat Albayrak hakkında yeni iddia: Bu üç görevden birisine gelecek!

Son günlerde adından sıklıkla bahsedilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için kuliste yeni iddiaların öne sürüldüğü ortaya çıktı. Siyaset gündeminde bomba etkisi yaratan habere göre, Albayrak'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Enerji Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı görevlerinden birine getirilmesi planlanıyor.

CHP'nin 'Merkez Bankasının kayıp dolar rezervi' iddialarıyla gündeme gelen ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aileme saldırı söz konusu" ifadeleriyle adından sıkça söz edilmeye başlanan Berat Albayrak hakkında bir yazı kaleme alan Gazeteci Deniz Zeyrek, Albayrak'ın meclise geri döneceğini öne sürdü. Ankara kulislerinde duyduğu iddiaları kamuoyu ile paylaşan Zeyrek, Berat Albayrak için düşünülen görevleri ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak açıkladı.

"BU ÜÇ GÖREVDEN BİRİNE GELECEK"

Ailesi konusundaki hassasiyeti bilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP kanadı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kışkırtıldığını belirten Zeyrek, AK Parti olağan kongresinin ardından Berat Albayrak'ın AK Parti Genel Başkan Yarıdmcısı olacağına dair söylentilerin dolaştığını ifade etti. Aynı zamanda Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yahut Dışişleri Bakanı olarak da göreve gelebileceğini ifade eden Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Kongresi sırasında söylediği “Maalesef damat sıfatı başarılarının önüne geçti. Berat Bey'in enerji ve ekonomideki görevlerde en büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti, başarısı ve vasıflarının önüne geçirilmesi” ifadelerini de hatırlatarak Albayrak'ın siyasette yeniden boy gösterip göstermeyeceğini heyecanla beklediğini kaydetti.