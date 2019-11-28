Berat Albayrak KYK açıklaması yaptı: KYK borçları silinecek mi? Af çıkar mı 2019?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bu konuşmasında KYK botçlarıyla konuştuktan sonra internette KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af mı geliyor? soruları araştırılmay başlandı. İşte o açıklama....

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, çalışmanın borçları erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde detayların gelmesi bekleniyor.

Berat Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:

“Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLIYOR?

Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILIR?

Kredi borcunun 2 defa ödenmemesi durumunda ise borç yükümlü olunan vergi dairesine gönderiliyor. Bu şekilde KYK kredi borcu yapılandırmaya gidiyor.

Online KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?



İlk adım, Öğrenim Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden giriş yapın.



E işlemler seçeneğinden İnteraktif Vergi Dairesi sayfasına girin.



Sayfa açıldıktan sonra E- Devlet şifrenizle giriş yapın



Giriş işlemi tamamlandıktan sonra, işlemlerim kısmından Taksitlendirme/Tecil Talep İşlemleri (6183 Kanunu’nun 48. Maddesi) sekmesindeki başvuru butonuna tıklayın.



Sonrasında uygun bir şekilde bilgilerinizi yazıp, KYK borcunuzu yapılandırabilirsiniz.



Vergi Dairesi'nde KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

KYK borcunu yapılandırmanın ikinci yöntemi ise, Vergi Dairesi'ne başvurmak. Öğrenim kredisi borcu için Vergi Dairesi'ne başcuru şu şekilde yapılmaktadır.



Vergi Dairesi'ne direkt giderek ya da hazırladığını dilekçeyi posta aracılığıyla göndererek borc yapılandırma başvurunda bulunabilirsiniz.



KYK borcu yapılandırmada 6-9-12-18 taksit seçenekleri vardır.



Borçlar 2 ayda bir ödenmek zorundadır. İlk 2 ay ödenmezse, yapılandırma bozulacaktır.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ (KYK) BORCUYLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, devlete geri ödenen öğrenim kredileri, öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi esas alınarak, hesap edilir.



Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim süresinin bitimine kadar geçen sürede ya da çeşitli sebeplerden kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi verilen miktar üzerinden hesaplanır.



Hesaplanan miktara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar da eklenir.



Yani, Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK’in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.



Endeks uygulanmasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın yüzde 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.



İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.