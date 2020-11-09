Berat Albayrak, Naci Ağbal Kavgası nedir? Berat Albayrak neden istifa etti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurmasıyla siyasi kulisler hareketlendi. Berat Albayrak'ın istifası nedeniyle bir çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birtanesi Berat Albayrak, Naci Ağbal kavgası olarak görülüyor.

Peki Berat Albayrak, Naci Ağbal Kavgası nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Naci Ağbal ve Berat Albayrak arasındaki kavga konuşuluyor. İstifanın nedenin Naci Ağbal ataması olduğu söyleniyor. Peki arasında neler yaşandı? Bölge Gündem Haber ekibinin araştırdığı bilgilere göre, Naci Ağbal, döneminde kadrolaşan ekibiyle mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekibinin siyasi bir çekememezlik olduğu aktarılıyor. Aralarında kamuoyunun bildiği direk şu nedenden dolayı diyebilecekleri kavgası bulunmuyor. Sosyal medyada bin bir türlü yalan dedikodu almış başını gitmiş gözüküyor. Hiçbirinin gerçekle ilgili bulunmuyor.

Berat Albayrak'tan açıklama beklerken, Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi!

Öte yandan Medyafaresi isimli internet sitesi de bir iddia ortaya attı. İşte o iddialar

1- Naci Ağbal’ın, Merkez Bankası Başkanlığına atanması konusunda kendisine danışılmamasının, bardağı taşıran damla olduğu ifade ediliyor.

Özellikle, son bir haftadır, Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifinglerde, ekonomiden sorumlu bakan olarak Berat Albayrak’ın Beştepe’ye davet edilmemesi, iddiaya göre krizin patlamasına neden oluyor.

2- Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifingde Merkez Bankası rezervlerinde eksiye düşülmesi konusunda yapılan yanlışları anlatıyor. Bunun üzerine Erdoğan, Berat Albayrak’ı telefonla arayarak bilgi istiyor. Berat Albayrak, makama gelmek istediğini söylemesine rağmen, Erdoğan kabul etmiyor. Albayrak, Naci Ağbal’ın makamda brifing verdiğini öğreniyor. Ve Beştepe’ye gidiyor.

3- Beştepe’ye giden Berat Albayrak, Erdoğan ile toplantıdan çıkan külliyeden ayrılmak üzere olan Naci Ağbal ile karşılaşıyor ve aralarında sert bir tartışma yaşanıyor. Hatta iddiaya göre Berat Albayrak, Naci Ağbal’ın üzerine yürüyor. Cumhurbaşkanlığı korumaları olayın büyümesini engelliyor.

4- Bu olay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yansıyor. Erdoğan, Külliye’ye gelmiş olan Berat Albayrak’ın kendisi ile görüşme isteğini kabul etmiyor. Bakan Albayrak, kızgın, üzgün ve çaresiz bir şekilde Külliyeden ayrılıyor.

5- Külliyeden ayrılan Berat Albayrak, telefonla babası Sadık Albayrak ile görüşüyor ve gelişmeleri kendisine anlatıyor. Hafta sonu Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığına atanması üzerine istifa kararı alıyor.

6-Berat Albayrak istifa etmeden önce babasının iznini istiyor. Babası Sadık Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyor ancak ulaşamıyor. Oğluna istifa iznini veriyor. Albayrak’ın yakın akrabaları istifa kararında Berat Albayrak’ın kendi inisiyatifi olamayacağını, babası Sadık Albayrak’ın tavrı olabileceğini ifade ediyor.

İstifa dilekçesinde *”At izi İt İzine Karıştı”* şeklindeki ifadelerin yanında *”Sonumuzu Hayreylesin”* sözünün, ipleri koparmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

Süleyman Soylu ile de arası yok

2018 Ağustos ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Berat Albayrak omuz omuza çarpışmış,. Soylu'nun çarpışmasının ardından gülümsemesi kameralara yansımıştı. Bu haberde bir çok olumsuz haberi beraberinde getirmişti.