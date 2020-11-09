Berat Albayrak ne zaman göreve başladı? Berat Albayrak milletvekili mi? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gece Instagram hesabı üzerinden bir istifa paylaşımı yaptı. Paylaşımında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini dile getiren Albayrak'ın istifası hakkında resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapması beklenirken Berat Albayrak'ın göreve ne zaman başladığı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

BERAT ALBAYRAK NE ZAMAN GÖREVE BAŞLADI?

21 Şubat 1978 doğumlu Berat Albayrak, 64, 65 ve 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Türkiye'de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 10 Temmuz 2018 tarihiyle birlikte uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır. 2018 yılından itibaren 2 yıldır görevine devam eden Berat Albayrak'ın, istifasının kabul edilip edilmeyeceği ise hala merak konusu.

BERAT ALBAYRAK MİLLETVEKİLİ Mİ?

25, 26 ve 27. Dönem AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından milletvekilliği sonlandırıldı.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25, 26 ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak; 64, 65 ve 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır.

Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Albayrak evli ve 4 çocuk babasıdır.