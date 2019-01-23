Berat Albayrak: Türkiye güçlü bir dengeye sahip

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nde "Gelişen Ülkelerin Görünümü Paneli'nde konuştu. Albayrak, "Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi. Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta şunları söyledi: "Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi. Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge. Şöyle bir değişim var. Denize atlamaktan ziyade yolumuza devam etmek. Konut sektörüne bakarsak yüzde 28 Türkiye'de borç oranı düşük. Küresel anlamda hane halkları yüzde 60'lar ancak Türkiye'de yüzde 17 ile düşük seviyede. Hem hane halkı hem de bilanço açısından Türkiye performansı iyi şekilde devam ediyor. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde. Yaşanan zorluklara rağmen iyi durumda. Sadece kamuda değil, özel sektör açısından da durum böyle."

DHA