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Berat Albayrak ve babasından samimi görüntüler! Trabzonspor'un şampiyonluğunu böyle kutladılar!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve babası Sadık Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladılar. Albayraklar, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından göz yaşlarını tutamadı.

Berat Albayrak ve babasından samimi görüntüler! Trabzonspor'un şampiyonluğunu böyle kutladılar!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak'ın da izlediği görüntülendi. Baba ve oğlun samimi görüntüleri dikkat çekti.

Berat Albayrak ve babasından samimi görüntüler! Trabzonspor'un şampiyonluğunu böyle kutladılar!

ALBAYRAK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig’de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. İlan edilen şampiyonluğun ardından, Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı. Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak’ın horon oynamasını izleyen Albayrak’ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıyarak gündeme oturdu.

Berat Albayrak ve babasından samimi görüntüler! Trabzonspor'un şampiyonluğunu böyle kutladılar!

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