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Berat Albayrak yeniden ortaya çıktı! Görüştüğü isim deprem etkisi yarattı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun bir aranın ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

Berat Albayrak yeniden ortaya çıktı! Görüştüğü isim deprem etkisi yarattı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyuran ve daha sonra ise Resmi Gazete'de yer alan kararla görevi son bulan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak  uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi.

NAMAZ KILARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bir camide cuma namazı kılarken 5 Mayıs tarihinde görüntülenen Albayrak, daha sonra ise Haziran ayında İstanbul'un Beykoz ilçesinde gerçekleşen düğünde Betül Özçelik - Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yapmıştı.

Berat Albayrak yeniden ortaya çıktı! Görüştüğü isim deprem etkisi yarattı

SÜPRİZ GÖRÜŞME

Albayrak bir kez daha görüntülendi. Milli Gazete'nin haberine göre Berat Albayrak, İstanbul Süleymaniye'deki bir mekanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile yemek yerken görüntülendi. İkilini yaptığı görüşme Berat Albayrak'ın yeniden döneceği olarak yorumlandı. 

Berat Albayrak yeniden ortaya çıktı! Görüştüğü isim deprem etkisi yarattı Berat Albayrak yeniden ortaya çıktı! Görüştüğü isim deprem etkisi yarattı

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