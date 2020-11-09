Berat Albayrak yerine kim gelecek? Berat Albayrak gerçekten istifa etti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya bir anda karıştı. İstifa haberini duyan kullanıcılar Berat Albayrak yerine kim gelecek? sorusunun yanıtını aradı. Bir yandan da gerçekten Berat Albayrak gerçekten istifa etti mi? sorularına yanıt aradı. İstifa haberini Halk TV, KRT TV'den başka hiçbir haber kanalının vermemesi hem tepkilere neden oldu hem de akıllarda soru işareti bıraktı.

Peki Berat Albayrak istifa etti mi?

Sosyal medyadan basın bildirisi yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hiçbir şekilde ulaşılamadığı bildirildi. Öte yandan BBC Türkçe de yayınlanan bir haberde istifanın doğruluğunu Hazine ve Maliye Bakanlığında bir yetkiliye dayandırarak haberi doğrulattığını duyurdu. Ancak Berat Albayrak istifa etse bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sözü söyleyecek.

Berat Albayrak yerine kim gelecek?

Berat Albayrak istifası kabul görürse yerine bir çok isim kulislerde konuşuluyor. Bunlardan bazıları şu şekilde, İzmir Milletvekili ve eski başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İş Bankası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Eski Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek konuşulan isimler arasında. Ancak bu isimlerin dışında da sürpriz bir isim atanabilir. Bunu öğrenmek için önümüzdeki günler Resmi Gazete'de yayınlanacak atama kararlarında göreceğiz.

Berat Albayrak, Naci Ağbal kavgası nedir?

Berat Albayrak istifa kararında bir çok senaryo üretiliyor. Açıklamasında sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyursa da kimse bu duruma pek inanmadı. Ancak geçtiğimiz günler Merkez Bankası görevden alınıp, yerine Naci Ağbal'ın atanmasının istifada büyük payı olduğu söyleniyor.Berat Albayrak ve Naci Ağbal ile arasında eskiye dayanan bir anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor. Bu konuda pek çok dedikodu almış başını yürümüş gitmiş gözüküyor. Sorumlu habercilik gereği şimdilik bu konuya girmeyeceğiz. Yetkilerden gelecek açıklamalara gözleri çevirmiş durumdayız.

Berat Albayrak kimdir?

Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise giren Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'den beri hazine ve maliye bakanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir.