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  3. Berat Albayrak'dan kamu bankalarını kapsayan önemli açıklama

Berat Albayrak'dan kamu bankalarını kapsayan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.Önemli açıklamalarda bulunan Berat Albayrak kamu bankası kredi paketine de değindi.

Bakan Albayrak konuşmasında ''bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz. Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz'' dedi.

 

31 Ekim 2019 Perşembe 12:13

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