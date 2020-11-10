Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifasını bildirmesi olayına ilişkin resmi makamlardan ilk açıklama bugün yapıldı. İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, bugün yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilen kararın onaylandığı ve Albayrak'ın istifasının kabul edildiği belirtildi. Bunun üzerine Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı iken yaptığı icraatlar da merak konusu oldu. Peki Berat Albayrak'ın bakanlık döneminde ülkede neler oldu? İşte detaylar...

BERAT ALBAYRAK'IN BAKANLIK DÖNEMİNDE ÜLKEDE NELER OLDU?

MECLİSTE İLK KARİYERİ

Berat Albayrak 2015'te Meclis'e girer girmez önce Ahmet Davutoğlu'nun, ardından Binali Yıldırım'ın başbakanlığında kurulan hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

Bakanlığı döneminde Rusya ile Türkiye'nin ilk nükleer santralı Akkuyu için temel atıldı, çalışmalara başlandı.

2015-18 yılları arasında Türkiye'nin hidrolik, kömür ve yenilenebilir enerji kurulu gücü de artış gösterdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI OLUŞU

Berat Albayrak 2018'de yapılan seçimlerin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Eskiden Başbakanlık'a bağlı bulunan Hazine Müsteşarlığı da bu bakanlığa bağlandı.

10 Temmuz 2018'de yeni kabinenin tanıtılmasının ardından açıklanan bu karar, yatırımcılar tarafından endişeyle karşılandı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, "2004'te Erdoğan'ın kızıyla evlenen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da bu kararı eleştirdi.

Kabinenin açıklanmasının ardından TL dolar karşısında yüzde 3,8 değer kaybetti.

İlerleyen haftalarda Merkez Bankası'nın faiz artırma beklentilerini karşılamaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşadığı gerilimle birlikte Dolar/TL kuru birkaç ay içinde 4,5 seviyesinden 6,5 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Sonrasında gelen yüksek faiz artırımı ve rahip Brunson'ın bırakılmasıyla birlikte dolar 5 TL seviyelerine geriledi.

Albayrak bunun ardından "6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor"

Mart 2019'da Rize'de konuşan Albayrak "Birileri Türkiye batacak, dolar 7, 8 lira olacak diye hayaller kurdu" dedi.

Bu konuşmasından yaklaşık bir yıl sonra dolar 7, bir buçuk yıl sonra da 8 lira seviyelerini geçti.

Albayrak Mart 2019'daki konuşmasında "Güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük" derken, 2020'ye gelindiğinde bu konudaki söylemini tamamen değiştirdi "Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz" diye konuştu.

Albayrak değer kaybetmiş TL hakkında "rekabetçi kur" dedi ve ihracatın bu sayede ithalatı geçeceğini söyledi.

Bir TV kanalında "Doların yükselmesiyle endişelendiğini" söyleyen sunucuya "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla borcunuz mu var?" diye yanıt vermesi muhalefetin yanı sıra ekonomistler tarafından da eleştirilmesine yol açtı.

Berat Albayrak, bir kur şoku ile başlayan görevi boyunca muhalefetten yoğun eleştiri aldı. Göreve başlamasının ardından Türkiye'de yükselen enflasyon, değer kaybeden TL artan hayat pahalılığı ve geçim zorluğu, muhalif siyasetçilerin hedefindeydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir eli yağda, bir eli balda. İşsizlik nedir bilmez" dediği Albayrak hakkında Erdoğan'a pek çok çağrı yapmış, "Sosyete damadın görevine son ver" demişti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da Ağustos 2020'de Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "İki yılda ekonomiyi batırdınız. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sormuştu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Albayrak'ın geçen hafta AKP'li milletvekillerine bir brifing vererek "Dövize müdahale olmayacak" demesini şu sözlerle eleştirmişti:

"Brifing verecekseniz çarşıya, pazara gidin, oradaki esnafa, tüketiciye brifing verin, bakalım onlar size, siz o brifingi vermeye kalkıştığınızda neler anlatacak.

"Eğer biraz cesaretiniz varsa, çıkın halkın arasına gidin ve bu ekonomi politikalarının doğru olduğuna dair görüşlerinizi onlara anlatmaya çalışın.",

Berat Albayrak istifa etmeden bir gün önce de dövize dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Albayrak "Faizi yükseltirseniz, döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil" demiş, üretimin sürmesi ve istihdamın azalmaması için faizi artırmadıklarını söylemişti.

Albayrak ayrıca dövizde birkaç ay içinde yeni bir denge beklediklerini söylemişti.

Aynı günlerde Twitter'da Berat Albayrak'ın istifasını talep eden ve ona destek çıkan farklı etiketler gündem olmuştu.