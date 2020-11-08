Berat Albayrak'ın istifa ettiği öne sürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini kamuoyu ile paylaştı. Albayrak'ın Twitter hesabını da kapatması dikkatten kaçmadı.

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yayınlanan bir açıklama dikkat çekti. Bakan Albayrak'ın hesabından "Kamuoyunun dikkatine" başlığı ile yayınlanan açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Bakanlıktan istifa ettiği ifade edildi. Bakan Albayrak'ın istifası ile ilgili bilgi sadece sosyal medyadan yayınlanırken, bu bilgiyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları hesapların çalınmış olabileceğini değerlendirirken hükümeten konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

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Ömer Faruk Sayan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Albayrak'ın ülke ekonomisine katkılarını dile getirerek istifasının kabul edilmeyeceğini umduğunu belirtti. Sayan tarafından yapılan açıklamada,

"Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var." ifadeleri kullanıldı.

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

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