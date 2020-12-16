Berat Albayrak'ın istifası Güldür Güldür Show'de kahkahaya boğdu!

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz gün yayınlanan 247. bölümündeki 'İstifa' skecinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan gönderme izleyenleri güldürdü. Skeçte ekonomist rolünü canlandıran Onur Atilla’nın telefonuna gelen 'istifa' haberi ile yaşadığı şaşkınlık ve suskunluk ekranlara böyle yansıdı.