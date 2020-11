Berat Albayrak'ın istifası Resmi Gazete'de var mı? Kabine değişikliği olacak mı?

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini ve siyaseti bıraktığını duyurdu. Albayrak istifasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ancak konuyla ilgili resmî bir açılama henüz yapılmadı. Albayrak'ın istifa ettiğine dair iddiaların ardından gözler Gözler 9 Kasım 2020 Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki istifa haberi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Kabine değişikliği olacak mı 2020?

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadeleri kullanıldı.



Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle zor ama kutsal yükü yüklenen yüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFA HABERİ SONRASI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Albayrak'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Resmi Gazete'nin 9 Kasım 2020 Pazartesi sayısında, istifaya ve Kabine değişikliğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Resmi Gazete'de bugün (09.11.2020) 31299 sayılı Resmi Gazete

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI 2020?

Albayrak'ın istifa mektubunun ardından Türkiye gündemi adeta kabine değişikliğine kilitlendi. Bir çok gazeteci kaynak göstermeden kulis bilgilerine dayandırarak bugün kabine değişikliği olacağını yazdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Berat Albayrak’ın istifası ardından Ankara’da yarın kabine değişikliği olacağı yönünde haberlerin dolaşmaya başladığını söyledi.

Altaylı'nın ifadeleri şöyle:

"Türkiye bir ne diyeyim, beklemediği, hafiften de kıyamet koparan bir haberler çalkalanmakta idi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir rivayet var. Çünkü resmî istifa açıklaması yapılmadı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Resmi açıklamayı büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapacaklardır diye umuyoruz, bekliyoruz. Ciddi devletler böyle yaparlar çünkü, o ciddiyetin yakında ortaya çıkacağını ummaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.

Kabine değişikliğinin yarın olacağı konusunda bir takım haberler dolaşmıyor değil, ama dediğim gibi tamamı Ankara dedikodularından ibaret. "