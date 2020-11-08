Berat Albayrak'ın istifasının ardından dolar düştü mü? 1 Dolar ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptıüı paylaşımla, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. AK Partili vekiller ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi tarafından da doğrulanan istifa haberinin ardından döviz kurunda dalgalanmalar yaşandı. Peki 1 dolar ne kadar? Dolar düştü mü? İşte döviz kuru...

1 DOLAR NE KADAR?

Saat 09.45 itibarıyla bir dolar 8,5232 TL'de alınıyor, 8,5272 TL'den ise satılıyor.

8 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle 1 ABD doları alış fiyatı 8,5182 TL iken, satış fiyatı ise 8,5205 TL üzerinden hesaplanmaktadır.

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Güncel kur fiyatlarına göre dolar, euro ve altın oranları şöyle:

Dolar : 8,5232 - 00:33

Euro : 10,1040 - 00:54

İngiliz Sterlini : 11,2033 - 00:00

BIST 100 : 1.192 - 18:10

BIST 50 : 1.068 - 18:10

BIST 30 : 1.302 - 18:10

Gram Altın : 533,5 - 00:54

Çeyrek Altın : 856 - 00:54

Yarım Altın : 1712 - 00:54

Cumhuriyet A. : 3559 - 13:03

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

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