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Berat Albayrak'ın kardeşi kimdir? Serhat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden istifasının ardından internette çokça bakılmaya başlandı. Biz de Berat Albayrak'ın kardeşi kimdir? Serhat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? sorularıyla vatandaşlar tarafından çokça bilgi alınan bu konuyu haberimizde derledik.

Berat Albayrak'ın kardeşi kimdir? Serhat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

Berat Albayrak'ın kardeşi kimdir? Serhat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılanlar arasına girdi. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde ayrıntılarıyla yer verdik. 

SERHAT ALBAYRAK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? 

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 1998-2000 yılları arasında Wallstreet de çalıştı. New York’da Pace Üniversitesi’nde Finans üzerine MBA yaptı. Doktora eğitimini Bankacılık ve Finans dalında tamamladı.

Berat Albayrak'ın kardeşi kimdir? Serhat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar?

SERHAT ALBAYRAK NE İŞ YAPAR?

Vestel’de yöneticilik, Çalık Holding’de Genel Müdürlük ve Star Medya Yayıncılık’ta İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. 2007 yılı itibariyle Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürütmektedir. 64. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak'ın abisidir.

Okan Gül
Video Editörü


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