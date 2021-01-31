Berat Albayrak'ın yanındaydılar! O iki ismin görevlerine son verildi

Son yapılan açıklamaya göre Berat Albayrak'ın döneminde yer alan Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevden alındı.

YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLER OLDU?

Görevden alınan Dinçbaş’ın yerine de Cengiz Yavilioğlu getirildi. Eski AK Parti Erzurum Milletvekili olan Yavilioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yavilioğlu, 2015-2018 yılları arasında da Maliye’de bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Naci Ağbal döneminde bakan yardımcısı olan Yavilioğlu, Albayrak’ın bakanlığa geldiği 2018’de bu görevden ayrılmıştı. Görevden alınan Bülent Aksu’nun yerine de Şakir Ercan Gül atandı. Gül, daha önce TMSF Başkanı olarak görev yapmıştı.

VARLIK FONU'NA BERAT ALBAYRAK'IN YERİNE YENİ İSİM GELDİ

Berat Albayrak, bakanlığın ardından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'deki Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinden de istifa etmişti. Albayrak'ın istifasıyla boşalan Başkanvekilliği görevine, Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan’ı atandı. Arıcan, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

CENGİZ YAVİLİOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Yavilioğlu, 20 Ağustos 1970'te Erzurum Çat'ta dünyaya geldi. Babasının adı Fikret, annesinin adı Yurdagül'dür. 50 yaşındaki Yavilioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Ekonomist Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Cengiz Yavilioğlu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki kutucukta bulabilirsiniz.

Cengiz Yavilioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

ŞAKİR ERCAN GÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Şakir Ercan Gül 1967 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden gidren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Şakir Ercan Gül ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki kutucukta bulabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BÜLENT AKSU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yaptı.

Bülent Aksu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki kutucukta bulabilirsiniz.

Bülent Aksu kimdir?

OSMAN DİNÇBAŞ KİMDİR?

Ernst & Young’ın İstanbul ofisinde 1984 yılında denetim asistanı olarak kariyer hayatına başlayan Osman Dinçbaş daha sonra ABD’de Şirketin Hartford ve New York ofislerine transfer olup ABD’de toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır.

Osman Dinçbaş ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki kutucukta bulabilirsiniz.

Osman Dinçbaş kimdir?

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

57 yaşında olan 1 Ocak 1964, Şanlurfa doğumlu olan Nureddin Nebati, siyaset bilimi uzmanı ve iş insanıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Nureddin Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Nureddin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında?

ERİŞAH ARICAN KİMDİR? HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır.

Erişah Arıcan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?