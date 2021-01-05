Gençlerbirliği'nde forma giyen Berat Özdemir, Ankara ekibinde bu sezon yakaladığı çıkış ile hem dört büyüklerin hem de Avrupa devlerinin dikkatlerini çekmeyi başardı. Ocak transfer döneminin hemen öncesinde Fransız ekibi Lille'in de Berat Özdemir ile ilgilendiği iddiaları basında yer almıştı. Ancak ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte genç yıldız Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Peki, Berat Ayberk Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne? İşte detaylar...

BERAT AYBERK ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MEVKİSİ NE?

Kamuoyunda Berat Özdemir olarak bilinen genç futbolcunun tam adı Berat Ayberk Özdemirdir. 23 Mayıs 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Berat, aslen Kayserilidir. 1.87 boyundaki genç yıldız, sağ ayağını kullanıyor. Gençlerbirliği ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berat Özdemir, ön libero ve merkez orta saha rollerinde de oynayabiliyor.

2008 yılında başlayan Gençlerbirliği altyapı serüveni boyunca Gençlerbirliği U19 ve U21 takım formalarını giyen Berat Özdemir, 2016-2017 sezonunun devre arasında 2. Lİg ekiplerinden Hacettepe ile anlaşarak profesyonel oldu.

1,5 sezon Hacettepe forması giyen futbolcu, 2017-2018 sezonu başında altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği A takımı kadrosuna dahil oldu. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynan maçta ilk kez Gençlerbirliği A takım formasını giydi.

Berat Özdemir, Gençlerbirliği formasıyla 2018-19 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıkarken sadece 4 maçta ilk 11 başladı.

2019-20 sezonunda ise Süper Lig'de 31 maça çıkan genç oyuncu 22 kez ilk 11 de forma şansı bulurken, takımına 2 gol ile katkı sağladı.

2020-21 sezonunda 13 maçın 12'sinde maça ilk 11 başlayan orta saha oyuncusunun, ligde 3 golü bulunuyor.