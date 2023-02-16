Berat Celebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Celebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Celebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Celebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Celebi 9 Mayıs 1997 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berat Çelebi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Celebi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Celebi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Celebi'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berat Celebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Celebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berat Celebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Celebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2013 yılında Orduspor Alt

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2016 yılında BB Bodrumspor

1 Eylül 2020 yılında 52 Orduspor FK

6 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Berat Celebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Celebi şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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