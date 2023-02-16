Berat Eyupoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Eyupoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Eyupoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Eyupoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Eyupoglu 26 Ocak 1994 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berat Eyüpoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Eyupoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Eyupoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Eyupoglu'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Eyupoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berateyupoglu7/

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Berat Eyupoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Eyupoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berat Eyupoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Eyupoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe U17

20 Kasım 2010 yılında Fenerbahçe U18

1 Temmuz 2012 yılında Fenerbahçe U21

28 Ağu 2013 yılında Sancaktepe Bld

22 Ocak 2015 yılında BB Erzurumspor

15 Temmuz 2015 yılında Turgutluspor

22 Ağu 2016 yılında Beylerbeyi

5 Ocak 2017 yılında A. Üsküdar 1908

15 Temmuz 2018 yılında Ergene Velimeşe

15 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

29 Temmuz 2019 yılında Darıca GB

1 Temmuz 2021 yılında Nazilli Bld

12 Ocak 2022 yılında Alanya Kestel

19 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Berat Eyupoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Eyupoglu şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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