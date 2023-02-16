Berat Eyupoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Eyupoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berat Eyupoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berat Eyupoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Berat Eyupoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Eyupoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Eyupoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Eyupoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Eyupoglu 26 Ocak 1994 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Berat Eyüpoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Eyupoglu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Eyupoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Eyupoglu'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Eyupoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berateyupoglu7/

Berat Eyupogluboyu ve yaşı kaç

Berat Eyupoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Eyupoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berat Eyupoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Eyupoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Fenerbahçe U17

20 Kasım 2010 yılında Fenerbahçe U18

1 Temmuz 2012 yılında Fenerbahçe U21

28 Ağu 2013 yılında Sancaktepe Bld

22 Ocak 2015 yılında BB Erzurumspor

15 Temmuz 2015 yılında Turgutluspor

22 Ağu 2016 yılında Beylerbeyi

5 Ocak 2017 yılında A. Üsküdar 1908

15 Temmuz 2018 yılında Ergene Velimeşe

15 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

29 Temmuz 2019 yılında Darıca GB

1 Temmuz 2021 yılında Nazilli Bld

12 Ocak 2022 yılında Alanya Kestel

19 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Berat Eyupoglu kimdir

Berat Eyupoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Eyupoglu şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samsunspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Berat Eyupoglu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Abdurrahman Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Caglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Caglar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Caglar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tolgahan Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolgahan Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tolgahan Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolgahan Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chisomnazu Chika Chidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisomnazu Chika Chidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chisomnazu Chika Chidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chisomnazu Chika Chidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Avsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Avsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Avsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Avsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları