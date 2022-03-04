Berat Kandili hicri takvime göre ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? İşte Diyanet’e göre Berat Kandili tarihi… 

Kamerî aylarının sekizincisi olan ve mübarek üç ayların ikinci olan Şaban ayı 4 Mart'ta başladı. Bu kapsamda Şaban ayında idrak edilen Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında Berat Kandili hicri takvime göre ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? sorusunun yanıtı haberimizde...

ŞABAN AYINNIN FAZİLETİ

Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı peygamber Efendimize nispet olunan bir aydır. Hz Hasan Radıyallahu anh'den rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Recep Allah'ın, Şaban benim ve Ramazan'da ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.(Ramuz El Ehadis:1/289-2)

Hz. Aişe (r.a) validemiz: Resûl-i Ekrem (s.a.v.):" Bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onun bu ayda hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazı aylarda ise çok iftar ederdi. Hatta biz onu hiç oruç tutmayacak sanırdık. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) in: “Ramazan ayından başka bir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Şaban ayındaki kadar Oruçlu olduğu başka bir ayda görmedim” demiştir.(Sahih-i Buhari Trc.Sarih Terc:6/295).

Usame Bin Zeyd (r.a) radıyallahu anh şöyle demiştir: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin Şaban ayında oruç tuttuğunuz kadar başka hiçbir ayda tuttuğunuzu görmedim dedim. "

Resûl-i Ekrem (s.a.v.):" Bu, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu sebeple ben de amelimin oruçlu iken yükseltilmesini istiyorum" buyurdu.(Tergib ve Terhib: 2/467).

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılan, rahmet ve mağfiret gecesi, müminlerin dualarının

kabul, günahlarının af olduğu bir zaman dilimidir. Hz. Peygamber, “Allah Teâlâ Şaban'ın 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurmuştur. (İbn Mâce, İkame, 191)

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Peygamberimiz bir gece kalktı, namaza durdu, secdeyi o kadar uzattı ki ruhunu teslim ettiğini sandım, kendisini bu halde görünce kalktım, baş parmağını hareket ettirdim, parmağı hareket edince döndüm, secdede şöyle dediğini işittim: “İlahi! Cezandan affına sığındım. Gazabından rızana güvendim. Senden sana sığındım. Senin senan büyüktür. Fakat seni hakkıyla senin kendi nefsini sena ettiğin gibi övmekten acizim.”"

Aişe: Ya Rasülellah secdede bazı şeyler söylüyordun.

Ya Aişe! Bu gece, hangi gecedir bilir misin? Buyurdu. Ben de

- Allah Rasülü bilir, dedim.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.): “Bu gece, Şaban ayının yarısı (Berat) gecesidir. Allah Teâlâ bu

gecede kullarının durumuna bakar ve bağışlanmak isteyenleri bağışlar, rahmet isteyenlere rahmetini

ihsan eder, ancak kinci olanları geri bırakır” buyurdu. (et Terğib vet Terhib c. 2, s. 119)

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır : “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul

edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)”. (Beyhakî, Şuabü'l-İmân,3711)

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz

ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der: Benden Yok mu af

dileyen, onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir derde mübtela olan ona

afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.” (İbn

Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm,38).

Hz. Aişe(r.a)’dan Rasülüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Allâh Teâlâ Şaban’ın 15. gecesi dünya semasında

tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” (İbn Mâce,

İkame, 191)

BERAT KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022? İŞTE DİYANET’E GÖRE BERAT KANDİLİ TARİHİ…

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı Dini Günler Takvimi'ne göre Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen Berat Kandili halk arasında Berat gecesi olarak da adlandırılmaktadır. Berat Kandili, 17 Mart 2022 Perşembe gününde denk gelmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvime göre dini günlerin tarihi şöyle:

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 04 OCAK-2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 02 ŞUBAT-2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 03 ŞUBAT-2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 ŞUBAT-2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 04 MART-2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 MART-2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 02 NİSAN-2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 NİSAN-2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 01 MAYIS-2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 02 MAYIS-2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 03 MAYIS-2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 04 MAYIS-2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 MAYIS-2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 HAZİRAN-2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 08 TEMMUZ-2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 09 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 TEMMUZ-2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 TEMMUZ-2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 TEMMUZ-2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 08 AĞUSTOS-2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 AĞUSTOS-2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 EYLÜL-2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 07 EKİM-2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 EKİM-2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 KASIM-2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 ARALIK-2022 CUMARTESİ ........

BERAT KANDİLİ MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI 2022

Ne güzel diyor Hz Ömer: 'Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma. Zira dostum üzülür düşmanım sevilir. Beni en iyi Rabbim bilir deyip Allah’ıma sığınırım.' Bu günde Allah'a sığınmak ve bağışlanmak dileğiyle Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı Kandiller.

Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Öyle bir insan ol ki akıllar dursun, ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Berat Kandili mübarek olsun.

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. (İsra 80) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan’ın müjdecisi, Şaban ayının yarısı gecesi, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam’ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun.

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Sevmek, sevilene yapılan en güzel duadır. Yağmur toprağın, güneş gecenin duasıdır. Bizim duamız sevdiklerimizin hep mutlu olmasıdır. Duayla Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır” Berat kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız beraat kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Tüm İslam âleminin Berat Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler…

Tüm İslam âleminin mübarek Berat kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… Kandiliniz mübarek olsun…

Uykuyu kabre, gururu mahşere, zevki cennete bırakan ve nefislerini satıp, cenneti alanların kervanında olma dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle kandilinizi kutlarım.

Ya Rabbi bizleri dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. (Âmin) Hayırlı, nurlu kandiller.

Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Bizleri büyük küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Âmin) Hayırlı kandiller.

Ya Rabbi! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek olsun.

Ya Rabbi! Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. (Âmin) Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır Berat kandiliniz mübarek olsun.

Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek kandil gecenizi kutlarım Allah’a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kandiller dilerim. Berat Kandilin mübarek olsun.

Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Berat Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.