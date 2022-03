Berat Kandili mesajları resimli, gifli mesajlar 2022 | En anlamlı, güzel Berat Kandili mesajları, sözleri 2022

Ramazan ayının müjdecisi olan Şaban ayının 15.gününe denk gelen mübarek Berat Kandili, 2022 yılında 17 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Berat Kandilinde sevdiklerine, eş, dost ve akrabalarına en güzel resimli gifli mesajları yollamak isteyenler için Berat Kandili mesajları resimli, gifli mesajlar 2022 | En anlamlı, güzel Berat Kandili mesajları, sözlerini haberimizde derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun…

Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. ” “Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun

Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah’ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Elimden bir şey gelmiyor deme Avuçlarında ne dualar gizlidir. Kandilin mübarek olsun

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz mübarek olsun.

Allahû Teala Şaban'ın 15. Gecesi Tecelli eder. Ve Ana'ya Baba'ya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Rabbim önümüzdeki Berat gecesini hakkıyla ihya eden kullarından etsin.

Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Berat Kandilinizi Kutlarım.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili'nde ne oldu?

Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

BERAT KANDİLİ GİFLİ MESAJLAR 2022

Berat Kandilinde sevdiklerinize ve değer verdiğiniz kişilere gönderebileceğiniz en güzel gifli Berat Kandili mesajlarını aşağıda bulabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ RESİMLİ MESAJLAR 2022

Berat Kandilinde sevdiklerinize ve değer verdiğiniz kişilere gönderebileceğiniz en güzel Berat Kandili mesajlarını aşağıda bulabilirsiniz.

EN ANLAMLI, GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. Hayırlı kandiller…

Aklını al başına gafil olma. Bu 2 kapılı handır. Gelen gider giden gelmez. Kimse kalmaz dünyada. Allah herkesi affede. Berat kandili mübarek ola.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Âmin! Hayırlı kandiller...

Allah sadece kalbi verir, içini sen doldurursun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Âmin) Hayırlı Kandiller.

Allah'ım! Dünyada ve ahirette Senden esenlik isterim; Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım konusunda Senden af ve esenlik isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört. Korkularımdan beni emin eyle. Önümde, ardımda, sağımda, solumda, üstümde olanlardan beni koru. Altımdakilerden de Senin azametine sığınırım. Kandiliniz Hayırlı Olsun.

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvanına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Allah'ım, nimetinin elden çıkmasından, afiyetinin ters dönmesinden, ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım. (Hadis) Hayırlı Nurlu Kandiller.

Allah'ım, Senden sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım, Senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Hadis) Berat kandilimiz Hayırlı Olsun.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Berat kandiliniz kutlu olsun!

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Berat Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Beraat kandili ALLAH' ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler bin bir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun.

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..

Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah'tan diler; Berat Kandilinizi kutlarız…

Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer yenilenme gecesidir. Bu gecede hayatımızı ve hayallerimizi tekrar gözden geçirerek dua ve tövbelerle gerçek mümin olma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânı bulabiliriz… Allah dualarımızı kabul Berat Kandilimizi mübarek eylesin…

Berat Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Berat Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara gark ettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun...

Berat gecesi müminlerin dualarının kabul edildiği, günahlarının af olduğu bağışlanma ve af gecesidir. Dualarınızın kabulünü ve Yüce Rabbimizin affına mazhar olanlar arasında olmanızı diler Berat Kandilinizi tebrik ederiz…

Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, bencilliklerimizin egemenliğinden, esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Kandiliniz mübarek olsun...

Berat Kandili, bize her türlü şer, kötülük, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğretir; aynı zamanda kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Adil insanlar olmamıza ve tüm küskünlüklerin son bulmasına vesile olması dileklerimizle; Berat Kandilimiz mübarek olsun…

Berat Kandili, nefis ve şeytana ve onların hilelerine karşı her zaman uyanık olmayı hatırlatır. Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu gibi, kendimize, ailemize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Kandiliniz mübarek olsun.

Berat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

Berat kandilinizi yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki emanı güçlendiren; milletimiz, ümmetimiz ve insanlık âlemi için hayra (huzura, barışa) vesile olan bir gece olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller.

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydanı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır. Allah bizleride bu rütbeye nail etsin. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat Kandilin mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Beraat Kandiliniz mübarek olsun.

Bir avuç alkış, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Bir dağ var rüzgârı doğmaz. Bir nehir var susuz kalmaz. Bir gül var benzeri bulunmaz. Bir de sizler varsınız böyle güzel günde unutulmaz.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bir takım gül kokusu kalır, gül tutan elde. Zannetme ki gül dikenin himayesinde. Dikenin itibarı gül sayesinde. Güllerin en güzelinden şefaat ümidi ile. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Berat kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileğiyle Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu gece adaletsizliklere, ikiyüzlülüklere, insanı baştan çıkaran ve onu Rabbinden uzaklaştıran düşüncelere karşı gerekli duyarlılıklarla donanarak, dua ve niyazlarımızla özgürlük beratıyla taçlandırılmamız dileklerimizle; Berat Kandilimiz kutlu olsun…

Bu gece beraat kandili. Günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim. Temizlensin günah defterleri. İyi kandiller…

Bu gece bir tren kalkar yüreğimden gökyüzüne. Bu gece bir damla düşer seccademe ve bu gece göğe yükselen dualarımın birinde adın geçer elbette. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Bu gece Cenabı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını yüce Mevla’ya sunacağı ve o’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun...

Bu Kandil Gecesi'nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

Bu mübarek Berat kandilinde Yüce Mevla’mızın önümüzdeki bir yıl içinde olacak her şeyi yazdırdığı yani insan kaderinin gelecek bir yılının kayda geçildiği bu gece de kaderimizin güzel olması ümidi ve bilinciyle geceyi ibadet ve dua ile ihya etmek, yarını ise oruç desteği ile süslemek, kulun aciziyetliğini belirttiği samimi dualarda bir kelime olmak ve dualarda buluşmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller.

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, Berat Kandilin mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Berat kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

Dualar bir diller başka, gönüller bir iller başka, dilekler bir hayaller başka, onun davetidir bu en güzel gece, hayırlı kandiller.

Duan makbul, sıhhatin daim, kusurun af, imanın kâmil, makamın cennet, komşun Hz. Muhammed olsun. Berat Kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme. (Amin) Berat kandilimiz Mübarek Olsun.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Ellerin duaya, gözlerin semaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu gecede bütün duaların kabul olması dileği ile kandilin mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Berat Kandili geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm Mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere…

Ey affı tecyizesinin önünde rahmet tahtının sultanı! İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz. Hayırlı Kandiller.

Ey Allah’ım bana verdiğin şeyin sonunda senin rızan ve cennetin olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Ey Allah’ım! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan: sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme (Âmin). Berat kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Âmin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. ( Bakara 286) hayırlı Kandiller.

Ey yolcu aklını başını al. Vakit geçti ömür güneşi batmaya yaklaştı Berat’ı kurtuluş bil. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kalplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Âmin). Hayırlı Kandiller.

Fani Dünya’nın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar. Ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Berat Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç’tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanızı temenni ederim. Berat Kandilin mübarek olsun.

Gözlerin hangi güzel şeye bakıyorsa ve kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa, hayatın sana onu getirmesi dileğiyle. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, Berat geceniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed (S.A.V)’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller diliyorum. Berat Kandilin mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Kandiliniz kutlu olsun!

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.

Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'ın gazabını giderir. Sılai rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır. Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yenibahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Rabbim hayalini bile kuramadığınız mutluluklara ulaştırsın. Gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı, hayırlı olanı da gönlünüze razı eylesin. Avuç içlerinde sakladığınız bütün dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun!

Kalplerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Berat Kandilin mübarek olsun.

Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere. Berat Kandilin mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın âminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. İyi Kandiller!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun…

Leylei Berat’ınızı rûh u canımızla tebrik ederiz. Her biriniz, şirketi mâneviye sırrıyla ve tesanüdü mânevî feyziyle, kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi; herbir hâlis, muhlis nur şakirtlerini, kırk bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmeti ilâhiyeden kanaati tamme ile ümit ediyoruz.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Mevlana derki; bitkinin güzelliği tohumdaysa insanın güzelliği de kalbindedir. Kalbi temiz olan tüm sevdiklerime hayırlı kandiller dilerim. Selam ve dua ile Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Ne güzel diyor Hz Ömer: 'Ben derdimi ne dostuma söylerim ne de düşmanıma. Zira dostum üzülür düşmanım sevilir. Beni en iyi Rabbim bilir deyip Allah’ıma sığınırım.' Bu günde Allah'a sığınmak ve bağışlanmak dileğiyle Berat kandiliniz mübarek olsun. Hayırlı Kandiller.

Ne zaman ki iyiliklerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiliklerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Öyle bir insan ol ki akıllar dursun, ona buna değil Allah’a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun Berat Kandili mübarek olsun.

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. (İsra 80) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan’ın müjdecisi, Şaban ayının yarısı gecesi, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam’ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun.

Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Sevmek, sevilene yapılan en güzel duadır. Yağmur toprağın, güneş gecenin duasıdır. Bizim duamız sevdiklerimizin hep mutlu olmasıdır. Duayla Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz mübarek olsun…

Şeamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır” Berat kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız beraat kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Tüm İslam âleminin Berat Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler…

Tüm İslam âleminin mübarek Berat kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… Kandiliniz mübarek olsun…

Uykuyu kabre, gururu mahşere, zevki cennete bırakan ve nefislerini satıp, cenneti alanların kervanında olma dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle kandilinizi kutlarım.

Ya Rabbi bizleri dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan, sabreden ve şükredenlerden eyle. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle. (Âmin) Hayırlı, nurlu kandiller.

Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

Ya Rabbi! Bizleri büyük küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Âmin) Hayırlı kandiller.

Ya Rabbi! Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun. (Âmin) Berat Kandilimiz Mübarek olsun.

Ya Rabbi! Senden kalplerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulus istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahseni takvim sırrını duyur. (Âmin) Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır Berat kandiliniz mübarek olsun.

Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek kandil gecenizi kutlarım Allah’a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kandiller dilerim. Berat Kandilin mübarek olsun.

Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Berat Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.

Berat Kandili ne demek?

Berat Kandili mesajları kısa ve anlamlı 2021