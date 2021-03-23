Berat Kandili ne demek?

Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. İbadet etmek, dua etmek ve günahlarına tövbe etmek isteyenler Berat Kandili'nin ne demek? Olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde bu konuya yer verdik...

BERAT KANDİLİ NE DEMEK?

Berat kelimesi, kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelir. Müslümanların bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme bilinciyle, hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Bu gece amel defteri yazılır.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.