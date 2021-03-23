Berat Kandili ne demek? Berat Gecesinin fazileti nedir?

Bu kutsal gecede İbadet etmek, dua etmek ve günahlarına tövbe etmek isteyenler Berat Kandili'nin ne demek? Berat Gecesinin fazileti nedir? sorularını merak ediliyor. Haberimizden konu hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz...

BERAT KANDİLİ NE DEMEK?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat kelimesi, kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Müslümanların bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir.

Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme bilinciyle, hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Bu gece amel defteri yazılır.

Müslümanlarca mübarek sayılan ve gündüzü oruçla gecesi namaz ve duayla ihya edilen gecelere kandil geceleri denilmektedir ancak kandil kelimesi Osmanlılar döneminde, II. Selim (1566-1574) zamanında cami ve minarelerin kandillerle aydınlatılmaya başlamasından sonra anılır olmuştur. Berat kandili ise mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine verilen isimdir.

Bu tür gecelerin yaygınlaşarak gelenek haline gelmesi İslamiyet’in başından beri değil, dördüncü yüzyıldan sonra adet haline gelmiştir. Bazı İslam alimlerine göre insanların bu günlerde oruç tutması ve geceyi namaz ve zikirle geçirmesi sakıncalı değildir ancak bunun kural sayılması bidattir görüşünü savunmaktadırlar.

Bazı alimler insanların bu geceleri vesile bilerek oruç tutmalarını ve namaz kılmalarını güzel amel olarak kabul edip yapılmasında sakınca görmemişlerdir. Ancak unutulmaması gereken, peygamberimizin (sav) döneminde ve uygulamalarında bu tür özel gece kutlamaları bulunmamaktadır. Müslümanlar bu gecelerde namaz kılabilir, gündüzlerini oruçla geçirebilirler ancak bunu farz olarak algılamamaları gerekir.

Berat Kandili’nin önemini artıran ve Müslümanları bu mübarek gecede namaza, zikre ve istiğfara, gündüz ise oruca sevk eden birçok neden bulunmaktır. Peygamberimizden (sav) bildirilen hadiste bu ayın kendisine ait olduğu ve bu ayda kendisinin şefaat eden olarak tayin edildiğini bildiren rivayetler bulunmaktadır. Berat gecesi insanların bir sonraki yıla kadar rızıklarının, ecellerinin ve kaderlerinin yazıldığı gece olarak kabul edilmektedir. İnananların geçmiş günahlarından beraat etmeleri ve gelecekte kendileri hakkında yazılan musibetleri defetmeleri anlamında beraat gecesi adıyla anılmıştır.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.

Berat gecesine ait beş özellik vardır:

1. Her önemli iş bu gecede ayırt edilir.

2. O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

3. İlâhi rahmet yayılır.

4. Mağfiret gecesidir.

5. O gece, Resûlullah’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Berat Gecesinin fazileti ile ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir

- Hz. Âişe (ra) den ,Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu gece ile ilgili şöyle buyurmuştur:

"Cebrail as bana gelip şöyle dedi:"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem'den azat eder. Ancak bu gecede Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. " Beyhaki,et-Tergîb ve't-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

Hz. Ali (ra) dan, Peygamber (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti.

"Şaban ayının yarısı on beşinci gecesi olunca , o geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Cenâb-ı Allah'ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder: "Bağışlanmak, af dileyen yok mu? onu affedeyim, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? ona şifâ vereyim. Bir derde mübtela olan yok mu? Derdine deva vereyim". Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder." İbni Mace.İkame.191. et-Tergîb ve't-Terhib, II,473)

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. " (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

"Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi" (İbn-i Asâkir; Muhtar'ul- Ehadis. H.568)

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