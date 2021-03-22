Berat Kandili nedir? Berat Gecesinde ne oldu? Necmettin Nursaçan ile Berat Kandili Sohbeti

Berat Kandiline kısa bir süre kala, kandile ilişkin bilgileri Necmettin Nursaçan hocadan dinlemek isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde Necmettin Nursaçan 'ın ağzından Berat Kandili nedir? Berat Gecesinde ne oldu? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte Necmettin Nursaçan ile Berat Kandili Sohbeti...

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Programda "Berat Kandili nedir?" sorusuna yanıt veren Necmettin Nursaçan, "Yıl içerisinde beş kandil gecemiz vardır. Bu kandil gecelerinde milletimiz mutluluk, huzur duymuş, minarelerden yakılan kandillerle sokaklar gönüller aydınlanmıştır. Hediyeleşmişiz, sevinç duymuş ve aramızdan ayrılanlar hakkında Yasin suresi okumuş sadakalar vermişiz. Bunlar Mevlid, Regaip ve Miraç kandilidir. Dördüncüsü ise Berat Kandilidir. Şaban ayını 14ünü 15ine bağlayan gecedir." yanıtını verdi.

Nursaçan, Berat kandilinde meleklerin görevinin sıkıntılı kullara yardımcı olmak olduğunu dile getirdi: "O gece sabaha kadar melekler, 'Af dileyen var mı? affedelim. Bir sıkıntıya müptela olup kurtuluş isteyen var mı? onu verelim.' der"

BERAT GECESİNDE NE OLDU?

Berat gecesi hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Nursaçan, "Kuranın indirilişi iki türlüdür. biri dünya semasına toptan indirilişidir diğeri ise dünya semasından peygamberimizde 23 yılda peyderpey indirilmeye başlanması yani Kadir Gecesinde indirilmiştir." diye kaydetti.

NECMETTİN NURSAÇAN İLE BERAT KANDİLİ SOHBETİ

Dini ilmi ile vatandaşları aydınlatan Nursaçan sözlerine devam etti, "Kuran indirilişi ne önemli bir olay ki iki çeşit indirilişini kuran ayeti ile rabbimiz bize haber veriyor. Her hikmetli iş bu gece ayrılır. yani ilahi devletin memurları meleklere hakkımızda vuku bulacak olayların plan ve programı bu geceden itibaren kadir gecesine kadar tamamlamak üzere teslim edilir. O yüzden imam Şafi haz. bu geceden nafile namaz kılmadan dua etmek daha da önemlidir. Hakkımızdaki ilahi plan ve program görevli memurlara teslim edilirken biz de hayırlar dilememiz rabbimizin kapısını çalmamız ne kadar önemlisidir." şeklinde konuştu.

Duaların kabul olacağı beş geceyi açıklayan hoca,"5 gece var ki o geceki dualar reddedilmez. Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gece, perşembeyi cumaya bağlayan gece, ramazan ve kurban bayramı geceleri ve bunlardan biri olan Berat Kandilinde dua etmemizi Allahın Resulü bize tavsiye ediyor." dedi.