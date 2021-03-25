Berat Kandili'nde 100 rekat namaz nasıl kılınır? Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle idrak edilen Berat Kandili bu yıl da ülke genelinde ibadetlerle yerine getirilecek. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte Berat Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Berat Kandili'nde 100 rekat namaz nasıl kılınır? Sorusunun cevabı haberimizde..

BERAT KANDİLİ'NDE 100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR? BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek olan Berat Kandili İslam dünyası için önemli gecelerden biridir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) deniliyor. Salat-ül-hayr namazı 100 rekâttır. Her rekâtta Fatiha suresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

100 rekatlık Berat Kandili namazına “Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle” diyerek niyet edilir.

100 rekat namazı dinlenerek kılabilirsiniz, ara vermeden kılmak şart değildir. Berat Kandili gecesi kılacağınız 100 rekat namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara vererek kılabilirsiniz.

100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Bu namazın özelliği yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ’NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

-Berat Kandili gecesinde yapılması gereken birtakım ibadetler bulunmaktadır. İşte Berat kandilinde

-Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli.

-İman tazelenmeli.

-Peygamber Efendimiz (sas)"e salât ü selâmlar getirilmeli.

-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

-Tefekkürde bulunulmalı hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

-Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli.

-Bol bol zikir çekilmeli.

-Tüm dostlarla helalleşilmeli.

-Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

-Kişi kendine ve diğer Mümin kardeşlerine isim zikrederek dualar etmeli.

-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

-Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaatle okunmalı.

-Dini sohbetler düzenlenmeli.

-Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstatlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

-Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

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