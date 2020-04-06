Mübarek üç aylardan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili Müslümanlar açısından büyük önem taşıyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Hadislerde günahlardan arınma anlamına gelen kandil gününde hangi tesbihleri çekeceğini öğrenmek isteyenler "Berat Gecesi hangi tesbihler çekilmelidir?" sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kapsamda Diyanet'e göre Berat Kandilinde çekilecek tesbihler 2022 haberimizde...

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. 2022 yılında 17 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Hz. Muhammed'in berat gecesini ibadetle geçirmeyi, gündüzünde ise oruç tutmayı tavsiye ettiğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Hz. Muhammed'in berat gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlanacağını buyurduğunu dile getirdi.

Allah'ın berat gecesinde kullarının kendisine dua etmesi ve yakınlaşmasını istediğini anımsatan Kapukaya, "Berat gecesi bir rahmet ve mağfiret gecesidir." dedi.

Berat'ın ramazan ayının habercisi olduğunu aktaran Kapukaya, "Berat gecesi ramazan öncesi bir eşiktir ve insanlara bir uyarıdır. Buradaki uyarı manevi anlamda bir uyarıdır. Bu gece, insanlara ramazan ayının geldiğini ihtar eden bir gecedir." ifadelerini kullandı.

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır:

Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesi'nde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk (belge ve senet) Gecesi" (Allah Teâlâ bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."

Berat Kandilinde ne oldu?

"Berat, beraet" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçe'deki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. "Berâet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesi'nde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Berat Gecesi'nin beş ayrı özelliği vardır:

1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.

2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.

3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.

4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.

5. Peygamberimiz (asm)'e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER DİYANET 2022 | BERAT GECESİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİDİR?

Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT GECESİ NELER YAPILMALIDIR?

Berat gecesi, dua ve isteklerin kabul edileceği, günahların bağışlanacağı müstesna ve mübarek bir gecedir. Aslında zamanlar birdir. Ancak Cenab-ı Hak; kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkan ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kılmıştır.

Bu sebeple Berat gecesinde Rabbımıza olan inancımızı tazeleyerek, manevi hastalıklardan, kalplerimizi karartan günah kirlerinden uzaklaşmaya söz vermeliyiz.

Başta hürmete en çok layık olan anne- babalarımızın olmak üzere, akrabalarımızın, büyüklerimizin, komşularımızın Berat Gecelerini tebrik etmeli, saygı ve şefkatte kusur etmemeliyiz. Dini ve milli bütünlüğümüzü bozmaya yönelik her türlü kin ve düşmanlık duygularını söküp atmalıyız. Dünya ülkelerinde meydana gelen acı olaylardan ders alarak, şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatanımızı canımız gibi korumalıyız.

Bu geceyi evinde eşiyle ve çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir ortamda geçirme fırsatı bulamayan hastalarımızı ziyaret etmeli, fakirlere, öksüz ve yetimlere yardım elimizi uzatarak onları sevindirmeliyiz.

Bilelim ki, kişi, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı ve destekçisidir.

Bolca Kur’an-ı Kerim, Salavat-ı Şerife okumalı, zikir ve tesbihatta bulunmalıyız. Varsa kaza namazları kılmalı, kalbin derinliklerinden çıkacak ve yapılacak tevbenin kabul olmasına sebep olacak samimi gözyaşları dökmeliyiz.

Hz. Peygamber (a.s.)’in bu gecede yapmış olduğu şu özlü dua ile haberimize son veriyoruz:

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından hoşnutluğuna, senden yine sana sığınıyorum. Şanın yücedir. Seni gereği gibi övmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin.”

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