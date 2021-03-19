Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat gecesinde müslümanlar dualar okur ve ibadetlerini yerine getirir. Peki; Berat Kandili’nde neler yapılır? Hangi ibadetler yapılır?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Berat Kandili bu yıl 7 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir. Her yıl ibadet ve dualarla geçirilen önemli gece bu yıl da aynı şekilde geçirilecek. Eller semaya kalkacak, özellikle salgın döneminde olduğumuz şu günlerde koronavirüsün bir an önce bitmesi için dualar edilecek.

BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

*Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve ya okuyanı dinlemeli.

*Olabiliyorsa uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli,

*Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli.

*Tefekkürde bulunulmalı, yani "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meseleler düşünülmeli.

*4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalıdır.

*Bugünde küsler barıştırılır, gönüller alınır, kederlilerin yüzü güldürülür.

*Günahlara tövbe edilir.

*Üzerimizde hakkı olan kişiler aranıp sorulur, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilir.

*Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilir.

*Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilir, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilir.

Berat Kandili mesajları resimli

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

1. İstiğfar:

2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3. Fatiha-i Şerife

4. Ayet'ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7. İhlas-ı Şerif

8. Felak Sûresi

9. Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.