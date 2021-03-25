Berat kandilinde hangi sureler okunur? | Berat kandili okunacak sureler Diyanet

Mübarek üç aylara girilmesiyle birlikte İslam dininde kutsal gün olarak kabul edilen kandiller de vuku bulmaya başladı. Arapça'da temizlenme, arınma anlamına gelen Berat kelimesi, aynı zamanda Osmanlı döneminde, bir göreve getirilen, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan ya da san verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu olarak da bilinir. Ancak kandil gününe Berat isminin verilmesinin sebebi, bu gecede mümin ve müminelerin günahlarından arınacağına inanılmasıdır. Peki 27 Mart Cumartesi günü eda edilecek olan Berat kandilinde hangi sureler okunur? | Berat kandili okunacak sureler...

BERAT KANDİLİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun Dualar ve Zikirler isimli kitabında yer alan bilgide, Berat gecesinde şu ibadetler yerine getirilir:

"Şaban-ı Şeri'in 15. gecesinde vuku bulan Berat kandilinde yatsıdan sonra iki rekatta bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır.

Her rekâtta Fâtiha’dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur.

On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur.

Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri’nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir."

Bunun yanı sıra Berat gecesinde okunacak dualar da mevcuttur.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın. Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır: «Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.»(er-Ra’d, 39) İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen»(ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!"

BERAT KANDİLİ OKUNACAK SURELER DİYANET

AYETLER

ن ِ َطُوا م ن ْ َق ََل ت ْ ِهم ُسِ لَى أَنف َ ُوا ع ف َ ر ْ أَس َ ين ذِ َّ ال َ ِي اد َ ب ا عِ َ ي ْ ُل ق ِ ه َّ الل ِ ة ْْحَ ر َّ َب ُو ذن ُّ ال ُ ر ِ ْف غ َ ي َ ه َّ ن الل َّ ِ إ ُ يم حِ َّ الر ُ ُور َف الْغ َ و ُ ه ُ ه َّ ن ِ ً إ يعا ََجِ

"De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

ِني ُ حم ب ِب الْم ا َ ت الْكِ َ و لَة ْ ِِف لَي ُ اه َ لْن َ َّا أَنز ن ِ إ َكة َ ار َ مب ُّ َ ِرين نذِ ُ َّا م ُكن َّا ن ِ إ 1.

Hâ Mîm4 .2,3. "Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız5 . Tövbe konusundaki diğer ayetleri bulmak için Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarından olan Kur’an-ı Kerim Meali’nin fihristine bakılabilir.

Tövbe edenlerin nitelikleri, tövbenin kabul şartları, tövbesi kabul edilmeyenler hakkındaki ayetler için bakınız ; Nisa, 4/16-17-18, Zümer, 39/53; Tahrim, 66/3-4, 8;

HADİSLER

صلى اهلل عليه وسلم ه َّ وُل الل ُ س َ اَل ر َ ق " ا َ لَه ْ وا لَي ُ ُوم َق َن ف ا َ ب ْ ْ َشع ن ِ ْص ِف م ِّ الن ُ لَة ْ َ ْت لَي َكان ذَا ِ إ ا َ ه َ م ْ و َ وا ي ُ وم ُ َص و . ا َ ي ْ دن ال ُّ ِ اء ََل ََسَ ِ ِس إ ْ شم و ِب ال َّ ُ ُر غ ِ ا ل َ يه ِ ِزُل ف ْ ن َ ي َ ه َّ ن الل َّ ِ إ َ ف ْغ َأَ ر ف ِ ْف غ َ ت ْ ُس م ْ ن ِ ُوُل أََلَ م ق َ ي َّت َ ف َّ َ أََلَ َك َذا أََلَ َك َذا ح ُ ه َ ي ِ اف َ َأُع لًى ف َ ت ْ ب ُ أََلَ م ُ َه ق ُ ز ْ َأَر ِزٌق ف ْ َر ت ْ ُس أََلَ م ُ لَه َ ر ِ ف ُ ر ْ َج الْف َ طْلُع َ ي “Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim”6 . der.

ُ س َ ر ْ َن اَل َ ع صلى اهلل عليه وسلم ق ِ ه َّ َن ِل الل " ا و َ ب ْ ْ َشع ن ِ ْص ِف م ِّ الن ِ لَة ْ ع ِِف لَي ِ ل َّ ط َ لَي َ ه َّ ن الل َّ ِ إ ن ُ َشاحِ م ْ أَو ْشِرك ُ م ِ َِلَّ ل إ ِ ه ِ ْلق َ ي ِع خ مِ َ ِلِ ُ ر ِ ْف غ َ ي َ ف

"Peygamber s.a.v.’den gelen bir rivayette ise "Allah Taala (c.c), Şa'ban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) nazar eder. Müşrikle, müşahin (kindar bencil) bu aftan yararlanamazlar."

"Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’ın Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde belirtildiğine göre anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar”

خْ ُ ُ ل َل ت َ َ س لَيا د ُّ ر ِ ِه ف ن ي د َّ ال َّ ْ ع َ وُل لَ َّ ُ: أ وة ْ ي لَ ة ِ م ْ ن َ ر َ ج ب َ ، ولَ ْ ي ُ ِّ ْص لة الن م ِف ِ ْ ْ ن َش َن ع با َ ، ولَ ْ ي ُ لة ُ اِل ُ م َ ع ِ ة َ ، ولَ ْ ي ُ لة الْ ِ ِر فطْ َ ، ولَ ْ ي ُ لة النَّ ْ حِر

Başka bir hadiste ise "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

َ َك ما د َّ إن َ ع ْ و َ َين و ت َ ر َ ْج َوين َغ ت َ ف ْ ر ِ َن ف َكا ا َ لَى م َ َك ع ُت ل َ َك وَل أُبا َ ي ْ يل. يا َ ْت اب لَغ َ ب ْ لو َ آدم َ ن ْ ُُثَّ اس ِ اء َ َّسم َن ال ا َ ن َ ُ َك ع ُوب َ ذُن ت ْ َغ ف ْ َر ِين َف ت َغ ْ ُت َ ر لَ أت ْ َك لو َّ إن َ آدم َ وَل أُبايل. يا ابن َك ْ ي َ ِب ت ُرا ق ِ ين ب ِض ْ َ األَر َطَايا ُ ْش َين َل ت خ يت ِ ِرُك ِب ُُثَّ لَق ْ َش ي َ ً ألت ئا ْ ي ْ غ َ ا م َ ُراِبِ ق ِ ُ َك ب ." ً ت رة ِ ف

Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.

Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.

Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.”