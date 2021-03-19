Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili'nde ne oldu?

Kandillerin İslam dininde anlamının büyük olduğu biliniyor. Şaban ayının 14'üne idrak eden Berat Kandili'ni tüm Müslüman alemi heyecanla bekliyor. İbadet etmek, dua etmek ve günahlarına tövbe etmek isteyenler bu günde ne olduğunu merak ediyor. Peki Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandilinde ne oldu? İşte bu soruların cevabı...

BERAT KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR? BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Zorluktan kurtulmak ve beri olmak anlamına gelen Berat Kandilinde günahların affolunacağı bildirilmiştir. Bu mübarek günde bolca ibadet ve dua edilir, Kur'an okunur.

Kandillerde, iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi tazeleriz. Geçmişimizi düşünüp ders almak ve ümitleri yeşertmek için önemli günlerden olan Berat Kandili'nde Allah ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat Kandili'nin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.

Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Kandil gününü oruçlu geçirmek ve gecesinde Allah’a çokça ibadet edilmesi Sevgili Peygamberimiz (sav) tarafından tavsiye edilmiştir. Berat Kandili gecesi güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere Peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir ve önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır. Berat Kandili gecesi bağışlanma ve af gecesidir. Allah’ın rahmetinin coştuğu bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.