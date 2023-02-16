Berat Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Kartal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Kartal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Kartal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Kartal 15 Temmuz 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Kartal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Sports yapmaktadır. Berat Kartal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Kartal'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Kartal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beratkartall12/

Berat Kartal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Kartal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berat Kartal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Kartal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Kocaelispor

17 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Kocaelispor

Berat Kartal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Kartal şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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