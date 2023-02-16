Berat Vardal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Vardal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Berat Vardal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Berat Vardal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Berat Vardal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Vardal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Vardal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Vardal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Vardal 28 Mart 2000 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Vardal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Vardal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Vardal'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berat Vardal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beratvardal17/

Berat Vardalboyu ve yaşı kaç

Berat Vardal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Vardal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Berat Vardal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Vardal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2019 yılında Bilinmiyor

19 Eylül 2019 yılında Salarha

24 Ocak 2020 yılında Arhavi Spor

15 Temmuz 2021 yılında Z. Kömürspor

12 Ocak 2022 yılında Şile Yıldızspor

Berat Vardal kimdir

Berat Vardal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Vardal şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Berat Vardal nereli

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