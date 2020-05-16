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  3. Berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye ettiler

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye ettiler

Sungurlu Belediyesi, Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye etti.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye ettiler

Sungurlu Belediyesi, Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan, normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonlarına siperlik ve tek kullanımlık maske dağıttı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye ettiler

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske hediye ettiler

Kaynak: İHA


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