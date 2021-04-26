Koronavirüs salgınındaki son durumun görüşüleceği kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Turizm sezonun başlamadan önce vaka sayılarının düşürülmesi amaçlanırken Ramazan Bayramında yaşanacak olan insan hareketliliğinin de önüne geçilmek için kısmi kapanma uygulamasının devam etmesi ya da tedbirlerin sıklaştırılarak tam kapanma uygulamasına geçilmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar geçtiğimiz yıl Nisan ayında uygulanan tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara veren berber ve kuaförlerin son durumunu merak ediyorlar ve Berber ve kuaförler kapandı mı, kapanacak mı 2021? Berber ve kuaförler açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını araştırıyor.

BERBER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI, KAPANACAK MI 2021?

Berber ve kuaförler faaliyetlerine devam ediyor. Tam kapanma kararı çıkarsa İçişleri Bakanlığının yayımlayacağı genelgeye göre berberler kapanabilir. Kabine toplantısı sonrası merak edilen konunu cevap bulacak.

BERBER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler kısmi kapanma döneminde kapanmadı ve faaliyetlerini devam ediyor. Kapanma olması durumunda maddi destek verilerek bu işletmelerin faaliyetlerine devam etmemesi kararı çıkabilir.

BERBER VE KUAFÖRLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kısmi Kapanma konulu genelgede berber ve kuaförlerin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunulmadı. Berberler ve kuaförlerin durumuna ilişkin olarak sorulan soruya İçişleri Bakanlığınca şu yanıt verilmişti:

"Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır."

Berber ve kuaförler saat 18.00'de faaliyetlerine son vermektedir.