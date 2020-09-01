Berberde tıraş olurken canından oldu!

Kolombiya'da bir berber dükkanında 27 yaşındaki bir müşteri, kimliği henüz belli olmayan bir kişi tarafından kurşunlandı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken olayın ardından yetkililer tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.