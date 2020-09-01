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Berberde tıraş olurken canından oldu!

Kolombiya'da bir berber dükkanında 27 yaşındaki bir müşteri, kimliği henüz belli olmayan bir kişi tarafından kurşunlandı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken olayın ardından yetkililer tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kolombiya'nın Medellin şehrinde kimliği belirsiz olan bir kişi, berberde tıraş olan 27 yaşındaki Carlos Andrés Carmona'yı yanında getirdiği silahla kurşunlayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli kaçarken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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01 Eylül 2020 Salı 14:07
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