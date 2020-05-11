Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı! Bir belde karantina altına alındı

Burdur, Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Bucak'a bağlı Kocaaliler Beldesi'nde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla beldede karantina uygulaması başladı.

Beldenin giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılırken, jandarma ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Testi pozitif çıkan ve berber olduğu öğrenilen kişi de Bucak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.