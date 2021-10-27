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  3. Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba itiraf! Canlı yayında açıkladı! Herkesi şaşkına uğrattı

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba itiraf! Canlı yayında açıkladı! Herkesi şaşkına uğrattı

Fatoş Yelliler’in “Gizlediği çocuğu var. Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım” demesi üzerine sinirlenen Berdan Mardini UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programında büyük itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz gün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin açıklamalarının ardından Fatoş Yelliler Sosyal medya hesabından bomba bir açıklamada bulunarak okları eski eşine çevirmişti. Fatoş Yelliler’in “Gizlediği çocuğu var. Konuşmaya başlarsam devlete karşı yapılan illegal işlerden başlarım” demesi gündeme damga vurdu.

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba itiraf! Canlı yayında açıkladı! Herkesi şaşkına uğrattı

Berdan Mardini ile eski eşi Fatoş Yelliler arasında ipler iyice gerilmesi üzerine ünlü şarkıcı, eski eşinin iddialarıyla ilgili UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programında konuştu.

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba itiraf! Canlı yayında açıkladı! Herkesi şaşkına uğrattı

"BUNLARIN HEPSİ YALAN"

Fatoş Yelliler'in iddiaları karşısında oldukça sinirlenen Mardini, “Tarihler belli, notlar belli, çocuğun doğduğu tarih belli, benim evlendiğim tarih belli. Benim çocuğumun olduğunu biliyordu hanımefendi. O zaman benimle evlenmeseymiş. Kendilerine prim yapmak için bunları kullanıyorlar. Bunların hepsi yalan. Hepsini kanıtı var zaten” dedi.

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında bomba itiraf! Canlı yayında açıkladı! Herkesi şaşkına uğrattı

"BENİ DEFALARCA ALDATTI”

Eski eşine ateş püsküren Berdan Mardini, Yelliler tarafından defalarda aldatıldığını itiraf ederek, “Bunun bütün çirkinliklerini biliyoruz ve hepsinin kaydı var. Bu kadının haplar içerek kendini başkalarına düzgün göstererek intihar ettiği videolar da var elimizde. Bu kadının evliyken kamera kayıtlı çocuklarını otellerde bırakıp başka odalara girdiği kayıtları da var elimizde. Evliyken başka adamlarla el ele kol kola dolaştığı görüntüler de var elimizde. Hepsi kayıtlı” dedi.

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