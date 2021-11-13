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  3. Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

Şarkıcı Berdan Mardini, eski eşi Fatoş Yelliler'in kendisiyle evliyken sahte kimlikle başka bir kişiyle evlendiğini, nikah cüzdanını ise sakladığını anlattı.

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşanan şarkıcı Berdan Mardini, Beyaz TV'de Bircan Bali'nin sunumu, Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Eşiyle boşanma sürecini ve başından geçenleri anlatan Mardini, eşi hakkında şoke eden itiraflarda bulundu. 

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

BERDAN MARDİNİ: BENİM İÇİN BİTMİŞTİR

Seren Serengil'in Yelliler hakkında, "Kendini farklı isimlerle tanıtıyor ve sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor" demesini doğrulayan Berdan Mardini, her şeyin belgesi olduğunu ifade ederek," Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum. Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim. Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi." diye konuştu. 

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

"BAŞKASIYLA EVLENİP NİKAH CÜZDANI DA SAKLAMIŞ"

Yelliler'in sahte evlilik cüzdanını evde çalışan bir kadının bulduğunu söyleyen Berdan Mardini şunları kaydetti:

"Fatoş boşandıktan sonra evdeki yardımcıyı arayarak bu evlilik cüzdanının falan içinde olduğu poşeti imha etmesini söylemiş ama kadın da getirip bana verdi. İlaç kullanıp intihar etmeye çalışmış onun görüntüleri var. Çocukları iki otele bırakmış bunun da kamera kayıtları var. Adli Tıp'ta kadının yasaklı madde kullandığının da ispatı var. Çocukları görüp göremeyeceğine mahkeme karar verecek. Çocukları otel odasına bırakıp aşağıda eğleniyormuş gecede yan odaya geçiyormuş. Ertesi gün başka otelde bırakıyor diğer gün komşuya bırakıp gidiyor. Bana da komşudan fotoğraf atıp sonra başka bir yere geçiyor."

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

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