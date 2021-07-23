Berdan Mardini'den eski eşi hakkında hayrete düşüren sözler: "Şeref yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım"

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan ve son olarak özel hayatıyla magazin gündemine konu olan Berdan Mardini geçtiğimiz gün Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Her sahne öncesi heyecanlandığını dile getiren Mardini, eski eşiyle alakalı konuştu.

"HABERLER DOĞRU"

Eski eşiyle kendisi hakkında çıkan haberler hakkında konuşan şarkıcı, "Gazetelere yansıyan haberler doğrudur, ben zaten hiçbir zaman yalanlamadım. Herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Bizim bilmediğimiz görmediğimiz bir takım şeyler oldu, bunları gördükten sonra beraber olmamız mümkün değildi. Allah hayırlısını etsin" dedi.

"ESKİ EŞİNE SALDIRACAK İNSAN BÖYLE Mİ DURUR?"

Sürekli aynı konunun kendisine sorulduğundan yakınan Mardini, "Ben onu avukatımla beraber yaptığım açıklamalarda sürekli yazıyorum ama bu sürekli bana soruluyor. Bir tek ben mi varım bu insanın hayatında, ailesi yok mu? Karışık durumlar pozisyonlar olmadı mı? Bunları izlemediniz mi? Bunları sormak için akıl ve mantık gerekiyor" diye konuşarak "Eski eşine saldıracak insan böyle mi durur?" dedi.

Her zaman sanatıyla gündeme gelmeye çalıştığından ve böyle konularla işi olmadığından bahseden Berdan Mardini, "Bunları yıkmaya çalışan böyle ahlaksızlıklar yapan insanlara da hiçbir zaman tasvip etmedim. Şeref, haysiyet yoksunu insanları hayatımdan çıkarttım, bu da benim için tecrübe oldu. Çocuklarımın velayeti bende bu her şeyi açıklamıyor mu?" şeklinde devam etti.

BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Öte yandan ünlü şarkıcının eski eşi Fatoş Karademir, geçtiğimiz haziran ayında Büyükçekmece'de aracı seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Motosikletli saldırganın sıktığı kurşunlarla Karademir, bacağından yaralanmıştı.