Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! "Dolar kurundan haberiniz yok herhalde"

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Mardini'nin sahne aldığı sırada kendisine çok miktarda dolar atıldı.

Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Berdan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest ettiği sırada dolar yağmuruna tutuldu.

"BİRAZ FAZLA DOLAR ATILMADI MI?"

Sahne aldığı süre boyunca Dolar'ların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolar'lar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Arkadaşlar Dolar kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla Dolar atılmadı mı sanki?" demesi üzerine davetliler kahkaha attı.