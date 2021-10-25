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  3. Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! "Dolar kurundan haberiniz yok herhalde"

Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! "Dolar kurundan haberiniz yok herhalde"

Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı Berdan Mardini başından atılan dolarlar nedeni ile yaşadığı zor anlarda "Dolar kurundan haberiniz yok herhalde" diyerek esprili yanıt verdi.

Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! "Dolar kurundan haberiniz yok herhalde"

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Mardini'nin sahne aldığı sırada kendisine çok miktarda dolar atıldı.

Fidan-Berat Ölmez çiftinin düğününde sahne alan Berdan Mardini, söylediği şarkılarla dinleyenleri mest ettiği sırada dolar yağmuruna tutuldu.

Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! Dolar kurundan haberiniz yok herhalde

"BİRAZ FAZLA DOLAR ATILMADI MI?"

 Sahne aldığı süre boyunca Dolar'ların havadan eksik olmadığı törende sık sık başından aşağı dolar'lar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Arkadaşlar Dolar kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla Dolar atılmadı mı sanki?" demesi üzerine davetliler kahkaha attı.

Berdan Mardini'nin başından aşağı dolarlar yağdı! Dolar kurundan haberiniz yok herhalde

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