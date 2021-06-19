Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir Kimdir? Neden boşandılar?

Berdan Mardini'nin eski eşi "Fatoş Karademir kim" sorusu merak konusu oldu. Aslen Mardinli olan Karademir, Diyarbakır'da 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. 2010 yılında Paris'te yaşayan Fatoş Karademir'in Berdan Mardini ile evlenmesi magazin basınında yer almıştı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Hanım hakkında "Eşim ayağımı yıkar, terliklerimi ayağıma getirir bana hizmet eder" sözleri evliliğinden daha çok konuşulmuştu.

BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİ FATOŞ KARADEMİR KİMDİR, NERELİ?

Anne ve babası Mardinli olan Fatoş Karademir, 5 Kasım 1978‘de Diyarbakır‘da doğdu. Yedi kardeş’in 6. sı olan olan Mardini’nin babası Türkiye Ziraatçılar Derneği (T.Z.D) Kurumunda çalışan devlet memurudur. Eğitim hayatını babasının mesleği sebebiyle değişik illerde sürdürmek zorunda kalan Karademir, eğitim hayatının sonucunda eski eşi Berdan Mardini gibi türkücü olmuştur.

FATOŞ KARADEMİR'İN EĞİTİM HAYATI

Babasının mesleği sebebiyle sık sık okul değişikliği yaptığını söyleyen Karademir, İlkokul 5.sınıfta ilçeler arası düzenlenen şiir yarışmasında yazığı şiir ile üçüncü olmuştur. Ortaokul yıllarında eğitim gördüğü okulun düzenlediği bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. Bu dönem müziğe merak duymaya başlamıştı. Enstrüman çalmayı çok isteyen Karademir, okulun açmış olduğu bağlama kursuna ablası ve ağabeği yazıldığı için katılamadı. Karademir müzik ve müzik enstürmanlarına çok düşkün olacak ki ağabeyi ve ablası evde çalışırken, onları seyreder, daha sonra da bağlamayı gizlice alıp kendi kendine notalar çalışırmış. Bir süre sonra bağlama çalmayı kendi kendine öğrenen Karademir, artık enstürman çalabiliyordu. Derken babası emekli oldu ve İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldı.

MÜZİK HAYATINA NASIL GİRDİ?

İstanbula taşınan Fatoş Karademir, Avcılar ilçesine yerleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesi’nde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Bu süreç içerisinde Karademir yine okulun düzenlediği konser ve faaliyetlerde yer aldı. Üniversite sınavını kazanamadı. Kendini bağlama kursuna attı. Orada çok iyi bağlama çalan birine rastladı. Bir gece rastladığı o kişiyle henüz ses düzeni yeni kurulan bir bara gitti. O bar yeni kurulduğu için herkes kendi masasında çalıp söylüyordu. Arkadaşıyla masalarında kendi kendilerine mırıldanan Karademir'e barın sahibi kulak misafiri olup, kendi ses düzeninde okumasını rica etti. Kendi sesiyle bar sahibine türkü okuyan Fatoş'un sesi çok beğenildi ve o barda sahneye çıkılması teklif edildi.

Senelerce Bakırköy, Etiler ve Taksim'de çeşitli barlarda türkü gecelerini şenlendiren Karademir, artık profesyonel çalışma hayatına geçiş yaptı. Sahne yıllarına başladıktan sonra ağabeyini yanına gitarist olarak aldı. Nihayet 2000 yılında Albüm çıkardı. Fakat piyasaya göre biraz amatör olması ve küçük teknik hatalar olması nedeniyle albüm istenilen sesi getirememişti. Kendisine tecrübe olan bu albümü geliştirerek 2002 yılında beklentilerini karşılayan albümü çıkardı.

FATOŞ KARADEMİR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Türkiye'nin önemli seslerinden Berdan Mardini'nin eski eşi olan Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.