Fatoş Yelliler ile on yıl devam eden evlililiğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü türkücü Berdan Mardini'nin, komşusu olan Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmesinin ardından yeni sevgilisi merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtlarına yer verdik...

BERDAN MARDİNİ'NİN SEVGİLİSİ KİM? MORENA TARAKU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kosovalı olan Morena Taraku, Arnavutluk'ta 1993 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını. Kosova'da tamamlayan güzel sanatçı, 2010'da Miss Earth, Miss Liberty of the world ve Miss Exclisive güzellik yarışmalarına katıldı. Bu alanda oldukça başarılı bir süreç yaşayan Morena Taraku daha sonra küçüklüğünden itibaren ilgi duyduğu müzik sektörüne atıldı. Balkan ülkelerinde büyük bir ün kazanan şarkıcı Balkanların En İyi Pop Sanatçısı Ödülü'nü de kazandı.

1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da konuşuluyor.

Morena Taraku son dönemlerde yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Öte yandan güzel magazin basınında şarkıcı Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme geldi.