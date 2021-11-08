Spora teşvik için soyundular! Kadın sporcular çoraptan başka bir şey giymeden seksi pozlar verdi!Manisa Şehzadeler'de, sokağı ikiye bölen Terzizade Ahmed Efendi türbesi görenleri şaşkınlığa uğratıyorHakan Ural bugün Neler Oluyor Hayatta programında neden yok 8 Kasım 2021 Pazartesi? Sağlık durumu nasıl?Moratoryum ne demek, TDK'ya göre Moratoryum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bu liste 30 bin liraya otomobil sahibi yapıyor! Elinizi çabuk tutun, araçlar hızla tükeniyor!Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, aşkı komşusunda buldu! Sevgilisi Morena Taraku ile adeta ayakları yerden kesildi!Son dakika | Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı10 Kasım Çarşamba resmi tatil mi? 10 Kasım yarım gün mü 2021? Okullar ve üniversiteler tatil mi?Yediği şeker nefes borusuna kaçtı! 2 yaşındaki Yasin Alpak'tan acı haber: Hayatını kaybettiBerdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fatoş Yelliler ile on yıl süren evliliğini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini'nin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fatoş Yelliler ile on yıl devam eden evlililiğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü türkücü Berdan Mardini'nin, komşusu olan Morena Taraku ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmesinin ardından yeni sevgilisi merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtlarına yer verdik...

Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

BERDAN MARDİNİ'NİN SEVGİLİSİ KİM? MORENA TARAKU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kosovalı olan Morena Taraku, Arnavutluk'ta 1993 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatını. Kosova'da tamamlayan güzel sanatçı, 2010'da Miss Earth, Miss Liberty of the world ve Miss Exclisive güzellik yarışmalarına katıldı. Bu alanda oldukça başarılı bir süreç yaşayan Morena Taraku daha sonra küçüklüğünden itibaren ilgi duyduğu müzik sektörüne atıldı. Balkan ülkelerinde büyük bir ün kazanan şarkıcı Balkanların En İyi Pop Sanatçısı Ödülü'nü de kazandı. 

Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da konuşuluyor.

Morena Taraku son dönemlerde yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Öte yandan güzel magazin basınında şarkıcı Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme geldi.

Berdan Mardini'nin sevgilisi kim? Morena Taraku kimdir, nereli, kaç yaşında?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT