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  3. Berdan Mardini'nin yaptığı gönderme, kendisine ihanet eden eski eşi Fatoş Yelliler'in canını yakacak! Sırp sevgilisini öve öve bitiremedi!

Berdan Mardini'nin yaptığı gönderme, kendisine ihanet eden eski eşi Fatoş Yelliler'in canını yakacak! Sırp sevgilisini öve öve bitiremedi!

Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle konuşulan Berdan Bardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni aşka açtığını dile getiren Mardini'nin Sırp sevgilisi paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Berdan Mardini'nin yaptığı gönderme, kendisine ihanet eden eski eşi Fatoş Yelliler'in canını yakacak! Sırp sevgilisini öve öve bitiremedi! 1111

Berdan Mardini, evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'den boşanması günlerce magazin gündeminde yerini almıştı.

 