Berdan Mardini'nin yaptığı gönderme, kendisine ihanet eden eski eşi Fatoş Yelliler'in canını yakacak! Sırp sevgilisini öve öve bitiremedi!
Berdan Mardini'nin yaptığı gönderme, kendisine ihanet eden eski eşi Fatoş Yelliler'in canını yakacak! Sırp sevgilisini öve öve bitiremedi!
Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle konuşulan Berdan Bardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni aşka açtığını dile getiren Mardini'nin Sırp sevgilisi paylaşımlarıyla dikkat çekti.