Bere ne demek, TDK'ya göre Bere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bere ne demek? Bere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bere kelimesi. Peki bere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bere nedir, bere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bere kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük

- Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik

- Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık



BERE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi.

