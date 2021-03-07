Bereket Sigorta Ümraniyespor 3-1 Gzt Giresunspor | Maç özeti

TFF 1. Lig'da 25. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, kendi sahasında mücadele ettiği geldiği Gzt Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Saat 13.30'da oynanan karşılaşmada nefesler tutulurken Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı/İstanbul'da gerçekleşen mücadeleyi Burak Şeker yönetti. 1. yardımcı hakemin Hüseyin Aylak olarak belirlendiği maçta 1 yardımcı hakem Mert Bulut, dördüncü hakem ise Mustafa Hakan Belder oldu.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYE SPOR İLK 11

Teknik direktör Recep Uçar'ın yönetimindeki maçın ilk 11'i şöyle sıralandı:

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 98. Idrıssa Camara, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 27. Hüseyin Atakan Üner, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı.

GZT GİRESUNSPOR İLK 11

Deplasmanda, Ümraniyespor'a 3 - 1 yenilen Ümit Şengül sorumluluğundaki Gzt Giresunspor'un ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı:

1. Onurcan Piri, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 14. Mıchal Jan Nalepa, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 28. Erol Can Akdağ, 77. Hayrullah Bilazer, 99. Caner Hüseyin Bağ.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ev sahibi takım 29. dakikada Tomislav Glumac ve 43. dakikada Kevin Mayi ile 2-0 öne geçti.

Konuk ekip ise 45. dakikada Balde ile cevap verdi.

İlk yarı Ümraniyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarıdaki tek gol 69'da ev sahibini 3-1 öne geçiren Alim Öztürk'ten geldi.