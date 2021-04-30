Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaşacak.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE