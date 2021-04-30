Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 33.haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, evinde Altay'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Bereket Sigorta Ümraniyespor- Altay maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...
TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaşacak.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediye Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sport Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altay oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümlü yayınla naklen izleyebilirsiniz.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE